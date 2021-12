Spontane Skitour im Lungau endete in einer Tragödie

Ein mächtiges Schneebrett verschüttete acht Skitourengeher - drei überlebten nicht. Unter den Toten ist auch ein junges Motocross-Talent.

Ursprünglich wollte die Gruppe der jungen Leute im Alter zwischen 19 und 28 Jahren, die sich aus der Motocross-Szene kennt, am Samstag in Obertauern eine Skitour gehen. Sie hätten dort jedoch keine Parkplätze gefunden und seien daher weiter in den Lungau in Richtung Tweng gefahren, wie später Überlebende sagten. Als Ziel wählten sie spontan die knapp 2500 Meter hohe Lackenspitze. Diese Tour wird in Bergführern als schwer klassifiziert, vor allem brauche es spätestens für die steilen Schlusshänge zur Spitze hinauf ...