St. Gilgen: Autoinsassen hatten bei Unfall viel Glück

Die St. Gilgener Feuerwehr fuhr am Montagvormittag von einem Einsatz zum nächsten.

Als die Einsatzkräfte am Montag zu einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Wolfgangsee Straße (B158) zwischen St. Gilgen und Fuschl kamen, mussten sie mit dem Schlimmsten rechnen. "Es hat wie auf einem Schlachtfeld ausgesehen", berichtete Ortsfeuerwehrkommandant Karl Paul. "Ein Auto lag auf dem Dach, ein anderes an einem Baum im Straßengraben." Außerdem sei unter den Autoinsassen ein Baby gewesen. Laut Rotem Kreuz sei der Unfall schlussendlich aber extrem glimpflich ausgegangen. Es musste nur eine leicht verletzte Frau in das Krankenhaus Bad Ischl bringen. Die Straße war wegen der Aufräumarbeiten längere Zeit nur einspurig befahrbar.

Die St. Gilgener Feuerwehr war am Montagvormittag stark beschäftigt. Der schwere Unfall war nur einer von drei Einsätzen. Schon um 6.15 mussten die Helfer zum ersten Unfall auf der Wolfgangsee Straße ausrücken. Ein Motorradfahrer war mit einem Rehbock kollidiert und hatte sich beim anschließenden Sturz verletzt. Um 8.20 Uhr kam die Alarmierung wegen des Zusammenstoßes der vier Autos im Bereich Gimsenwirt, ganz in der Nähe von jener Stelle, an der sich der Motorradunfall ereignet hatte. Nach dem zweiten Unfall kamen die Feuerwehrleute gar nicht dazu, zurück ins Zeughaus zu fahren. Sei wurden wegen eines Brandverdachts zu einem Wohnhaus gerufen. Laut Paul handelte es sich um eine Verpuffung in einer Heizanlage. Durch die starke Druckwelle wurde das Lüftungsgitter des Heizraums mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam im Eingangsbereich des Hauses zu liegen. Verletzt wurde niemand.