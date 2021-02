St. Gilgen: Familie kaufte kleinen Skilift am Zwölferhorn

Die Wirtsleute von der Sausteigalm bewahrten den Laimerlift in St. Gilgen vor dem Abriss. Für viele Kinder bleibt die Attraktion erhalten.

Montagnachmittag bei Sonnenschein am Fuße des Zwölferhorns in St. Gilgen: Kinder flitzen mit ihren Ski den flachen Hang talwärts, parallel ist pünktlich um 13 Uhr der knapp 300 Meter lange Skilift, ein Tellerlift, gestartet. Bei der Talstation stehen Wolfgang und Sabine Scharf, die Wirtsleute der Sausteigalm, die weit oberhalb auf halber Strecke zum Gipfel des Zwölferhorns liegt. "Wir sind so froh und glücklich, dass uns dieser kleine Skilift, im Volksmund ist er der Laimerlift, erhalten werden konnte. Wir haben schon ...