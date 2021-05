St. Gilgen: Taucher entdeckten "Umweltbombe" bei Arbeiten nahe des Strandbades

Umweltalarm am Samstagnachmittag in der Flachgauer Gemeinde St. Gilgen: Dort entdeckten Taucher bei Unterwasserarbeiten große Mengen an Unrat und Sondermüll - und dann ging ein illegal entsorgtes Fass mit Altöl leck.

SN/ff st. gilgen Tickende Umweltbombe geborgen – aber eine große Menge an Altöl ist dennoch in den Wolfgangsee gelangt.