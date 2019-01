St. Koloman: Ein Ort kämpft vereint gegen den Notstand

Eingeschneite Personen, unpassierbare Straßen und kein Ende der Schneemassen in Sicht: Hier herrscht Ausnahmezustand.

Das Telefon läutet pausenlos, phasenweise spricht Willi Wallinger am Mobiltelefon und am Festnetz gleichzeitig. Mal sind es Mitglieder des Lawinenwarndienstes, mal der Landeswarnzentrale, mit denen der Bürgermeister von St. Koloman spricht. "Sind es zehn oder elf Personen?", fragt er. Und dann: "Für einen Tag haben sie noch zu essen? Ja, ich klemme mich dahinter." Dann legt er auf. "Das war die Alpinpolizei. Auf der Gaisberghütte am Tauglboden sind elf Personen eingeschlossen." Das Telefon läutet erneut. Es ist der Bewohner eines allein stehenden Holzhauses. Das Gebälk krache bereits unter der Last des Schnees. "Derzeit ist es unmöglich, Feuerwehrleute zum Abschöpfen von Dächern rauszuschicken. Sie haben alle Hände voll zu tun, die Wege im Ort freizubekommen", schildert Willi Wallinger. Dann ersucht er seinen Amtsleiter, nachzufragen, ob es Unterstützung des Bundesheers zum Befreien der Dächer von Schnee geben wird. Vorsorglich wurde im Feuerwehrhaus ein Notquartier einrichtet.