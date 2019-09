St. Koloman mit Agenda 21 auf dem Vormarsch

Einige Vorzeigeprojekte der lokalen Agenda 21 wie beispielsweise das "Taugler Körberl" werden in St. Koloman bereits umgesetzt.

Die Agenda 21 ist Bestandteil der Klima- und Energiestrategie SALZBURG 2050 und zielt auf die Verbesserung der Lebensqualität vor Ort für gegenwärtige und künftige Generationen ab.

Das Zukunftsprofil ist die Vision von "St. Koloman 2028 - zukunftsTAUGLiches St. Koloman", bei dem zwei Leitvisionen alle Ziele prägen: Das Erhalten der Natur und Kulturlandschaft und ein gutes Miteinander.

Agenda 21 als Vorzeigeprojekt

"Oft verschwinden gute Projekte in der Schublade, aber bei Agenda 21 werden sie umgesetzt", so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn bei der Präsentation der Ideen und Projekte.

Eines der Agenda-21-Projekte ist zum Beispiel das "Taugler Körberl". Diese Lebensmittelkooperation sichert die Nahversorgung in St. Koloman. Zum Einkaufen registriert man sich auf körberl.taugl.online und kann dann die Waren in der Tauglerei abholen. Angeboten werden Produkte, die direkt im Ort oder in der näheren Umgebung hergestellt werden.

Zukunftsprofil St. Koloman 2028

"Die Taugl ist identitätsstiftend für die Region", weiß auch Bürgermeister Herbert Walkner. "Wir haben dazu eine Marke entwickelt und setzen sie als roten Faden für die Gemeinde, die Wirtschaft und den Tourismus ein." Das "Zukunftsprofil St. Koloman 2028" umfasst unter anderem die Themen Infrastruktur, Nahversorgung, Wirtschaft und Landwirtschaft, Tourismus und Energie sowie eine Willkommenskultur zwischen Einheimischen und Zugezogenen.

Die Prozessdokumentation zur Agenda 21 umfasst bereits 40 Seiten und ist seit Februar 2018 in ständiger Weiterentwicklung. Laut Bürgermeister Walkner gibt es viele weitere Ideen, die noch umgesetzt werden.