Stadt Salzburg bekundet Interesse an Gaißau-Sessellift für den Gaisberg

Es ist Jahrzehnte her, dass es auf dem Gaisberg einen Sessellift gab. Die Neos schlagen nun eine Verwertung der Lifte aus der Gaißau am Salzburger Hausberg vor. Der Bürgermeister hat Gefallen gefunden an dieser Idee.

SN/robert ratzer Der in die Jahre gekommene Sessellift in Krispl-Gaißau. Sollte er tatsächlich abgerissen werden, hätte die Stadt Salzburg Interesse, um ihn am Gaisberg wieder aufzubauen.