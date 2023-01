Stadt Salzburg: Doppelt so viel Silvestermüll wie im Vorjahr

Nach zwei pandemiegeprägten Silvesternächten ist der jüngste Jahreswechsel wieder weitgehend normal verlaufen. Das bedeutete aber auch einen Zuwachs beim Silvestermüll.

Die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2022/23 bedeuteten auch heuer wieder den ersten großen Reinigungseinsatz für das Personal der Salzburger Straßenbauregie, der Straßenreinigung sowie des Fuhrparks.

Denn nach zwei ruhigeren "Corona-Jahreswechseln" war heuer wieder deutlich mehr los: Ein 22-köpfiges Reinigungsteam beseitigte am 1. Jänner zwischen 0.30 und 8.00 Uhr mit viel manuellem Einsatz sowie vier Kehrmaschinen, einem Lkw mit Ladekran und einem Radlader rund 22 Tonnen Silvestermüll. Zum Vergleich: Zu Silvester 2021 waren es knapp 11,5 Tonnen.

Wie schon bisher half auch heuer wieder die muslimische Jugendorganisation "Ahmadiyya Muslim Jamaat Österreich" beim "Silvesterputz". Ausgestattet mit Greifzangen und Müllsäcken der Straßenbauregie säuberten die Jugendlichen bereits ab 7.30 Uhr am Neujahrstag entlang des Elisabethkais. "So konnten auch noch kleinste Reste wie Scherben oder Sternspritzer beseitigt werden. Wir sagen Danke fürs Mithelfen", so der Leiter der Straßenbauregie, Herbert Seebauer.

Sonst noch was aufgefallen?

Eventuelle vereinzelte Müllreste auf öffentlichen Straßen und Plätzen können der Einsatzleitung der Straßenreinigung unter 0662-8072-4613 oder via "Salzburg Direkt"-App gemeldet werden.