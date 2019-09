Stadt Salzburg will Lehrern, Pädagogen und Trainern helfen, Anzeichen von Missbrauch besser zu erkennen

In der Vortragsreihe "After Work Basics" werden neben Basisinformationen auch das Tabuthema Frauen als Täterinnen oder Sexualpädagogik im Kindergarten aufgegriffen. Start ist am Dienstag, den 24. September. Bis 25. Juni folgen 17 weitere Termine mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten.

SN/Stefanie Schenker „Wenn wir mit der Vortragsreihe auch nur ein Kind vor sexuellen Übergriffen oder Missbrauch schützen können, dann ist das schon ein Erfolg“, sagt Stadträtin Anja Hagenauer – im Bild mit Initiatorin Gabriele Rothuber vom Verein Selbstbewusst und Alexandra Schmidt, der Frauenbeauftragten der Stadt Salzburg.