Nach dem Großeinbruch in der Altstadt offenbaren sich die Schwachstellen des Systems.

Wie kommt man in der Nacht mit dem Auto in die mit Polleranlagen abgesperrte Salzburger Innenstadt? Jene Blitzeinbrecher, die am Sonntag kurz vor vier Uhr in der Früh das Omega-Uhrengeschäft am Alten Markt ausgeräumt haben, wählten die Zufahrt über den ...