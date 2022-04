Das Handwerk hat wieder "goldenen Boden"

Lange Zeit waren Lehrberufe nicht angesehen. Eltern rieten ihren Kindern, in eine weiterführende Schule zu gehen, die Matura zu machen und zu studieren. Damit erhofften sie sich für ihren Nachwuchs gute Verdienstmöglichkeiten in angesehenen Berufen. Nun haben Akademikerinnen und Akademiker in einigen Sparten schlechte Jobaussichten. Jene, die eine Gastgewerbe-, Elektriker- oder andere Lehre abgeschlossen haben, werden hingegen händeringend gesucht. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind derzeit relativ gut. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb zu halten, ist die Bereitschaft, über dem ...