Ein mutiges Projekt wider das Vergessen

Das mutige Projekt in Neumarkt wird neben viel Zuspruch sicher auch Kritik hervorrufen. Es wird jene geben, die sagen, man solle die Ereignisse von damals endlich ruhen lassen. Heute lebende Generationen sind auch tatsächlich nicht verantwortlich dafür, was damals passiert ist.

Sehr wohl sind wir aber verantwortlich dafür, dass wir es nie wieder so weit kommen lassen. Nationalistische und autokratische Tendenzen in der unmittelbaren Umgebung Österreichs zeigen, dass Wachsamkeit stets vonnöten ist. Es ist gefährlich, so zu tun, ...