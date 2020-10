Ist das Skigebiet Gaißau-Hintersee jetzt wirklich gerettet? Diese Frage kann man heute noch nicht seriös beantworten. Derzeit sieht es so aus, als würde das Familienskigebiet in eine gute Zukunft gondeln. Die neuen Eigentümer haben sich in rekordverdächtigen drei Monaten mit den Grundbesitzern geeinigt. Die Liftanlagen sind besser in Schuss als gedacht, die Konzession bei der Seilbahnbehörde des Landes dürfte sich rasch erwirken lassen und die Menschen in der Region scheinen sich ehrlich zu freuen, dass es nach Jahren der (chinesischen) ...