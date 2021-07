Die Wiener Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb zog vor ein paar Jahren einen drastischen Vergleich. "Wir haben unsere Eltern gefragt: Wie war das im Nationalsozialismus? Was hast du gewusst? Was hast du getan? Genauso werden uns einmal unsere Kinder und Enkel fragen: Wie war das beim Klima? Was hast du gewusst? Was hast du getan?"

Am Wissen kann es eigentlich nicht scheitern: Dass es immer heißer und trockener wird und dass es immer häufiger zu heftigen Unwettern kommt, spüren wir ...