Starkregen zieht über Salzburg - hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Binnen 48 Stunden sollen punktuell bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Feuerwehren im Lungau , Pongau und Pinzgau waren am Montagabend aufgrund des Starkregens im Einsatz.

"Die Ache in Großarl hat am Montag um acht Uhr in der Früh eine Höhe von 2,10 Metern erreicht, bei 1,90 Metern liegt die Meldegrenze. Daher haben wir auf etwa fünf Kilometern Länge durch den Ort den mobilen Hochwasserschutz aufgebaut und die parallel verlaufenden Radwege gesperrt", schilderte Tobias Prommegger, Einsatzleiter bei der Feuerwehr in Großarl. Zu diesem Zeitpunkt waren seit der Nacht zum Montag im Pongau bereits bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Ähnliche Regenmengen zwischen 30 und 60 Litern sind in den übrigen Landesteilen gemessen worden.

Markus Kurcz vom Katastrophenschutz des Landes warnte vor den zwei Niederschlagswellen: "Innerhalb von 48 Stunden fallen im Land Salzburg 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter, wobei die größten Mengen im Mitterpinzgau sowie im südlichen Flachgau und im Tennengau erwartet werden."

Dies bestätigte auch Christian Ortner von der Salzburger Wetterdienststelle: "Das Tief in Italien beschert uns einen zweiten Regenschwall bis Dienstagmittag, wobei im Pinzgau und angrenzenden Berchtesgadener Land nochmals bis zu 80 Liter Regen fallen können." Nach Einschätzung des Meteorologen werde sich erst gegen Donnerstag und Freitag neuerlich stabileres Hochdruckwetter einstellen. "Die Regenpause am Montagnachmittag hat zunächst zu einer gewissen Entspannung bei den Bächen und Flüssen geführt", so Ortner und Kurcz. Der Hydrographische Dienst des Landes rechne mit Pegelständen über der Warngrenze an Enns, Lammer, Salzach und Saalach.

Einsätze für Feuerwehren im Lungau und Pongau

Im Lungau, Pongau und Pinzgau waren am Montagabend mehrere Feuerwehren aufgrund des Starkregens im Einsatz. Laut Angaben des Lungauer Bezirksfeuerwehrkommandanten Johannes Pfeifenberger gab es Verklausungen, einige Straßen wurden überflutet und Keller mussten ausgepumpt werden. Im Lungau waren die Orte Muhr und St. Michael besonders betroffen.

In Großarl, Hollersbach und Mittersill wurden nach Angaben des Salzburger Landesfeuerwehrverbandes Hochwasserschutzmaßnahmen errichtet. Bis Mitternacht verzeichnete die Feuerwehr 38 Einsatzstellen in den betroffenen Regionen. 17 Ortsfeuerwehren mit mehr als 230 Einsatzkräften waren ausgerückt.

Quelle: SN