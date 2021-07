Stau und stundenlange Wartezeiten - ein Blechwurm kriecht Richtung Süden

Wie erwartet ist es am Samstag auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Süden zu großen Verkehrsstauungen gekommen. Zwei neuralgische Punkte befinden sich in Salzburg. Vor den Grenzübergängen kommt es zu stundenlangen Verzögerungen.

Schon die ganze Nacht auf Samstag rollte die Reisewelle von Bayern durch Österreich Richtung Süden. Ferienbeginn ist ja in den Bundsländern Bayern und Baden-Württemberg. Samstagfrüh meldete der ÖAMTC auf der rund 340 Kilometer langen Strecke von München bis zur slowenischen Grenze bei Karawankentunnel insgesamt rund 60 Kilometer Stau. Der Verkehr stockte in Bayern auf der A8 Richtung Salzburg vor Rosenheim sowie in weiterer Folge ab Neukirchen über den Walserberg und die Tauernautobahn bis Salzburg Süd jeweils auf einer Länge von rund 20 Kilometern. Weiter Richtung Süden gab es auf der Tauernautobahn in Salzburg vor Flachau und in Kärnten auf der A11 vor dem Karawankentunnel jeweils etwa 10 Kilometer Stau. Wie angekündigt, hat das Land Salzburg auch diesmal wieder Abfahrtssperren entlang der Tauernautobahn aktiviert. Damit soll verhindert werden, dass Stauflüchtlinge in den Anrainergemeinden ein Verkehrschaos auslösen. <<Aktuelle Verkehrsinfos - hier klicken>> SN/fmt pictures/anton temmel Ein Bild mit Tradition: Hier beim Goiser Dreieck im Gemeindegebiet von Wals-Siezenheim kommt der Blechwurm regelmäßig zum Stillstand. Verzögerungen gab es laut ÖAMTC weiters in Tirol auf der B179 über den Fernpass und der B189 bei Obsteig. In Oberösterreich wurde der Verkehr auf der A9 vor dem Busrucktunnel blockweise angehalten. Wie erwartet lange dauerte es nach Angaben des Clubs auch an einigen Grenzübergängen: Von Bayern kommend nach Österreich betrug die Anfahrtszeit zur Grenze bei Suben (A8) und am Walserberg (A1) 1,5 bis 2 Stunden, bei der Ausreise Richtung Slowenien auf der A11 beim Karawankentunnel etwa 2 Stunden und Richtung Ungarn auf der A4 bei Nickelsdorf 45 Minuten. An den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien mussten Autofahrer ebenfalls mit langen Verzögerungen rechnen, so auch bei Gruskovje/Macelj auf der Verbindung Marburg - Zagreb.