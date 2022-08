Storchen-Alarm: Ab in den Süden

Eine Gruppe von 30 Weißstörchen wurde kürzlich vor dem Pressezentrum kreisend gesichtet.

"Hey, ab in den Süden - der Sonne hinterher", haben jene Störche im Kopf, die man zurzeit noch im Stadtgebiet antrifft. Die Vermutung, dass sie andere Orte zum Niederlassen suchen, weil der Flachgau klimawandelbedingt austrocknet, dementiert Ornitologe Jakob Pöhacker vom Haus der Natur: "Seit zwei Jahren brüten Weißstörche wieder in der Stadt, weil die Population dieser Zugvögel in Salzburg und Bayern tendenziell zunimmt." In Straßwalchen gibt es außerdem eine Brutstätte.

Die Störche, die wir vor dem Pressezentrum in ...