Streit nach Trink-Gelage in Piesendorf: Jugendlicher würgte 32-Jährige

Im Pinzgau attackierte ein 17-Jähriger eine Bekannte und schleifte sie vor die Wohnungstür. Die Frau erlitt Würgemale.

Nach einem Trinkgelage ist es in der Nacht auf Samstag in Piesendorf (Pinzgau) zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein 17-Jähriger packte im Streit mit einer 32-jährigen Bekannten die Frau am Hals und drückte so fest zu, dass sie Würgemale erlitt. Danach schleifte er sie vor die Wohnungstür, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Die Bekannte des Mannes erstattete Anzeige. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Burschen wegen Körperverletzung.