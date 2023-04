Streit um Wanderweg in Elsbethen landet vor dem Höchstgericht

Seit Jahren prozessiert die Gemeinde Elsbethen mit einer Landwirtin um das Gehrecht auf einem Wanderweg. Jetzt entscheidet der OGH.

Die Gemeinde Elsbethen beansprucht das uneingeschränkte Gehrecht auf dem Wanderweg 7. Er führt am Archsteingut von Familie Kurz vorbei.

Thomas Kurz auf dem Wanderweg in Elsbethen, der unmittelbar am Archsteingut im Besitz seiner Frau vorbeiführt.

Zunehmend werden nahe an Bauernhöfen und Kuhweiden vorbeiführende Wanderwege zum Zankapfel. Erbittert wird ein solcher Wegerechtsstreit seit sechs Jahren in Elsbethen zwischen der Gemeinde als Klägerin und einer Nebenerwerbslandwirtin ausgetragen.

Der Fall betrifft den Wanderweg 7 am Fuß der Trockenen Klammen, der am Naturdenkmal Archstein und links am gleichnamigen Bauernhof vorbeiführt. Wanderer gehen dabei auch durch einen schmalen Bereich zwischen dem Maschinenabstellplatz und dem Futtertisch der Kühe. Danach geht es ein Stück neben der abgezäunten Kuhweide und weiter ...