Strobl: Pkw geriet ins Schleudern und landete am Dach

Am Freitagabend kam ein Pkw-Lenker in Strobl ins Rutschen, geriet von der Fahrbahn ab und landete schließlich am Dach. Während der Bergungsarbeiten wurde die Postalmstraße kurzzeitig gesperrt.

SN/feuerwehr strobl 26 Mann waren von der Feuerwehr Strobl im Einsatz.