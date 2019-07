Suchaktion in Golling: 16-Jähriger schwer verletzt gefunden

Ein 16-jähriger Gollinger war vom Egelseefest am Freitagabend nicht heimgekehrt. Nach einer großangelegten Suchaktion konnte der Jugendliche Sonntagfrüh schwer verletzt in einem Steinbruch gefunden werden.

Seit Samstagmittag suchten mehrere Feuerwehren, Wasser- und Bergrettung und die Polizei samt Suchhunden und Hubschrauber in Golling bis zum Einbruch der Dunkelheit nach dem Burschen. Sonntagfrüh wurde die Suche fortgesetzt - und war erfolgreich: Der 16-Jährige wurde gegen neun Uhr schwer verletzt in einem Steinbruch nahe der Autobahnausfahrt Golling gefunden. Er wurde per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus geflogen, bestätigt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Laut Polizei hatte der Jugendliche am Freitagabend das traditionelle Egelseefest in Golling besucht. Er dürfte das Fest gegen Mitternacht verlassen haben bzw. wurde er dort zuletzt um ca. 23.30 Uhr gesehen. Er kehrte nicht nach Hause zurück. Wie und warum der 16-Jährige vom Eglsee in den zwei Kilometer entfernten Steinbruch gelangte, ist noch unklar.

Dutzende Helfer standen bei der Suche im Einsatz. Neben der Polizei durchkämmten auch Feuerwehrleute aus Golling und Hallein die Gegend. Die Gollinger Bergrettung half bei der Suche. Das Rote Kreuz war mit Einsatzkräften und Suchhunden vor Ort. Im Einsatz standen auch die Wasserrettungen aus Bischofshofen, Salzburg-Stadt, Hallein und St. Johann im Pongau.

Quelle: SN