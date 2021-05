Süßburg statt Salzburg: ÖBB benennen am Tag der Biene den Hauptbahnhof um

Nein, das ist kein Aprilscherz. Die ÖBB benennen Stationsnamen von österreichischen Hauptbahnhöfen um. Anlass ist der Tag der Biene am Donnerstag. So wird aus "Salzburg" zumindest für kurze Zeit "Süßburg".

Zumindest für einen Tag steigen Zugfahrer nicht mehr in Salzburg aus, sondern in "Süßburg". Die ÖBB benennen Stationsnamen von österreichischen Hauptbahnhöfen um und darunter ist auch die Mozartstadt. Anlass ist der Tag der Biene am 20. Mai.

Für 24 Stunden wird also aus "Salzburg" der Name "Süßburg". Aus dem Wiener Hauptbahnhof wird "Wien-Hauptbienhof" und Klagenfurt wird zu "Wabenfurt". Damit wollen die ÖBB am Tag der Biene auf ein neues Projekt aufmerksam machen: den Schienenhonig. "Bereits heute dienen zahlreiche Bahngrünflächen als Naturoase und Rückzugsort für schützenswerte Tiere und Pflanzen. Mit dem Projekt ÖBB-Schienenbienen wird besonders der Biene ein Platz geboten", heißt es in einer Aussendung. Mit dem Projekt Schienenbienen geben die ÖBB den Bienen ein Stück Lebensraum auf Bahngrünflächen - wie Blühwiesen entlang der Schienen - zurück.

Das Projekt Schienenbienen startet mit acht ausgewählten Bahngrünflächen. Eine davon ist in Salzburg-Liefering. "In Kooperation mit einem Netzwerk rund um den Imker Markus Bleich werden die Flächen mit Bienenbehausungen bestückt und die Bienenvölker angesiedelt. Er kümmert sich um das Wohl der Tiere und die entsprechende Pflege der Landschaft", so ein Sprecher der ÖBB. Die Flächen sollen so nachhaltig genutzt und die Artenvielfalt gefördert werden. "Gleichzeitig bekommen wir köstlichen Biohonig, unseren ÖBB-Schienenhonig."

SN/sw/öbb Der ÖBB-Schienenhonig. SN/sw/öbb Der ÖBB-Schienenhonig.

Der Honig soll ab Herbst im ÖBB-Webshop und in den Bahnbistros erhältlich sein. Der Honig wird aber auch süßer Begleiter in den Zügen der ÖBB. So sollen Fahrgäste im Railjet und im Nightjet den Schienenhonig ab Herbst zum Frühstück oder als Schmankerl zwischendurch genießen können.