Superstar des Kung Fu aus Hongkong beehrt Salzburg

Die Lau-Familie verhalf Schauspielern wie Jackie Chan zu Ruhm. Der Großmeister der fünften Generation hält nun drei Seminare in Salzburg.

In einem Kellergewölbe aus dem 17. Jahrhundert unterrichtet der gebürtige Bayer Dominik Spies am Mirabellplatz in Salzburg seit Herbst 2021 die traditionelle chinesische Kampfkunst Kung-Fu. Der 48-Jährige hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das jahrhundertealte Wissen gemäß den originalen Techniken weiterzugeben und das Erbe der Lau-Familie hochzuhalten. Nachkommen der Familie haben in den 1970er- und 1980er-Jahren Schauspieler wie Jackie Chan und Jet Li für die Kampfszenen trainiert und ihnen dadurch zu weltweiter Bekanntheit verholfen.

