Tauernautobahn: Sanierte Tunnel werden sogar Hilfeschreie hören können

Mit dem 14 Kilometer langen Sanierungsprojekt auf der Tauernautobahn wird es ab Dienstag ernst. Fünf Tunnel bekommen Hightech mit neuesten Sicherheitsmerkmalen eingebaut. Die 265 Millionen Euro teure Sanierung dauert bis Juni 2025. Und bei einer Asfinag-Mitarbeiterin wird oft das Telefon läuten.

Christine Staubmann arbeitet seit 17 Jahren bei der Asfinag. Am Freitag steht sie in einem Besprechungsraum der Straßenmeisterei in Golling und hört zu, wie Unternehmenschef Andreas Fromm und Projektleiter Hanspeter Treichl ein Vorhaben erklären, das die Benutzerinnen und Benutzer der ...