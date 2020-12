Tauernbahnstrecke nach Mure länger gesperrt

Die Unwetter haben den Süden des Bundeslandes Salzburg seit den vergangenen Tagen fest im Griff. Wegen einer Mure ist die Bahnstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein nun bis Dienstag, 22. Dezember, abends gesperrt.

Die Tauernbahnstrecke wurde am Freitag, 4. Dezember, ab 17 Uhr zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau gesperrt. Die Sperre war vorerst bis Montag, 7. Dezember, 24 Uhr anberaumt worden. Montagnachmittag wurde von Seiten der ÖBB bekannt gegeben, dass diese nun verlängert werde. Die Mure ging wahrscheinlich Sonntagmittag ab, entdeckt wurde sie gegen 14.00 Uhr. Die Mure sei nicht groß, aber die umfangreichen Hangsicherungsarbeiten würden längere Zeit - konkret 14 Tage - in Anspruch nehmen.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird ab Dienstag zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein eingerichtet. Am Montag bleibt noch der bestehende Schienenersatzverkehr zwischen Bischofshofen und Villach aufrecht. Der Schienengüterverkehr über die Tauernstrecke durch das Gasteiner Tal wird großräumig umgeleitet.

Quelle: SN