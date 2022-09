Temperatursturz brachte Schnee in Salzburg

Angezuckert zeigte sich Salzburg in höheren Lagen am Sonntag. Ab 1200 Metern schneite es in der Nacht. Ab 1700 Metern blieb der Schnee sogar über den Tag liegen, wie etwa in Obertauern.

Die Rudolfshütte auf 2315 Höhenmetern meldete am Sonntag 20 Zentimeter Neuschnee, sagt Claudia Riedl, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Zu Wochenbeginn bestimmt weiterhin eine kühle Nordwestströmung das Wetter im ganzen Land Salzburg - Höchstwerte von zehn Grad seien zu erwarten. "Ab Mittwoch wird es langsam wieder wärmer. Am Donnerstag wird der Morgen zwar frostig, am Nachmittag wird es aber sonnig mit Temperaturen bis 18 Grad." Es wird also wieder milder, wenn auch nicht mehr sommerlich. Übrigens: Der meteorologische Herbstbeginn war - wie jedes Jahr - am 1. September. Der kalendarische Herbstbeginn fällt auch diesmal auf den 23. September. Um 3.03 Uhr ist die Tagundnachtgleiche erreicht, ein Termin also für Nachtschwärmer oder Frühaufsteher...