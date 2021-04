Tennengauer lag mit Corona im künstlichen Tiefschlaf: "Das will ich nicht noch einmal mitmachen"

Intensivstation, künstlicher Tiefschlaf und Reha: Neun Wochen dauerte es, bis Josef Wind nach einer Coronainfektion wieder nach Hause konnte. Jetzt tankt er langsam wieder Kraft.

Das Ärgste waren für ihn die Schläuche, die künstliche Beatmung. "Zuerst waren es leichtere Schläuche, dann riesige. Da fühlst du dich so eingeengt, so hilflos", sagt Josef Wind. Dass der 72-jährige Bad Vigauner seine Coronavirus-Infektion überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Seine Angehörigen wurden darauf vorbereitet, sich "auf das Schlimmste gefasst zu machen", berichtet Josef Wind. Er selbst hat an die Woche im künstlichen Tiefschlaf keine Erinnerung. Nur daran, dass er beim Aufwachen das Gefühl gehabt hatte, entführt worden zu ...