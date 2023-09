"Teuerstes WC Österreichs": Pläne für stilles Örtchen in der Stadt Salzburg regen politisch auf

Ein WC um 34.000 Euro je Quadratmeter? Damit muss sich der Bauausschuss nun zum zweiten Mal befassen. Angesichts der Kosten von bis zu 474.000 Euro scheint die Anlage jedenfalls politisch kein dringendes Bedürfnis mehr zu sein.

Symbolbild: Die städtischen WC-Anlagen sind immer wieder ein Thema. Aktuell geht es um ein teures Neubauprojekt in Mülln.

An der Müllner Schanze soll eine Toilettenanlage errichtet werden, weil die Frequenz durch Kinderspielplatz samt Kletterwand und Wanderwegen hoch ist. Als Standort soll die Grüninsel an der bestehenden Friedhofsmauer südlich der Augustinerkirche dienen. So sieht es ein Amtsbericht aus der ...