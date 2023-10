Zu einem tragischen Alpinunfall kam es am Sonntag.

Eine Frau stürzte am Sonntag am großen Barmstein in Hallein beim Abstieg über eine 100-Meter-Felswand ab. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen. Den Unfall mit ansehen mussten der Sohn und der Ehemann der Verunglückten. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam des Rotes Kreuz betreut. Im Einsatz standen Alpinpolizei und Bergrettung.