Trailrunner zieht es wieder in die Gasteiner Berge

Die "Adidas Terrex Infinite Trails" locken Anfang September wieder über 1100 Läufer zum Berglauf in das Gasteinertal. Das Rennen wartet heuer mit einer neuen Mitteldistanz auf. Zuschauer profitieren vom kostenlosen Öffi-Angebot am Tag des Sports.

Die Infinite Trails in Gastein stehen in den Startlöchern.

Im Gasteinertal laufen derzeit die Vorbereitungen für die "Adidas Terrex Infinite Trails". Über 1100 Läuferinnen und Läufer aus 44 Nationen werden von 8. bis 10 September in der Gasteiner Bergwelt um die Wette laufen. Die längste Distanz führt über den Gamskarkogel, den Graukogel und den Stubnerkogel. Dabei erwarten die Athletinnen und Athleten 5000 Höhenmeter auf einer 60 Kilometer langen Strecke. Aber auch in kürzeren Distanzen kann man in Gastein sein Trailrunning-Können unter Beweis stellen: Auch über 15, 30 und 45 Kilometer kann man sich mit Laufenthusiasten aus aller Welt messen. Das sogenannte 30K-Rennen steht dabei erstmals auf dem Programm der Infinite Trails. "Mit rund 1900 Höhenmetern bietet der 30K den perfekten Mix aus steilen Anstiegen und flowigen Trails. Die perfekte Herausforderung für alle, die sich nach einer erfolgreichen Teilnahme am 15K im Vorjahr steigern und in alpine Höhen vordringen möchten", erklärt Renndirektor Mike Hamel.

Teamrennen als Königsdisziplin

Die Königsdisziplin bei den Infinite Trails sei aber ohnehin seit Anbeginn das Team-Rennen. Dabei starten jeweils drei Mitglieder eines Teams zeitgleich als Staffel in den Kategorien Herren, Damen oder Mixed. Insgesamt muss pro Mannschaft eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt werden, wobei die Gesamtdistanz auf drei Runden aufgeteilt ist, die die unterschiedlichen Läufertypen berücksichtigen. Jeweils ein Läufer pro Team muss eine Strecke von 21, 35 beziehungsweise 44 Kilometern zurücklegen, wobei auch die Höhenmeter mit der höheren Distanz ansteigen. Für alle drei Runden bleibt allerdings gleich viel Zeit. "Das ermöglicht auch langsameren Läuferinnen und Läufern die Teilnahme an diesem besonderen Format", betont Hamel.

Gratis Öffis für alle am Samstag

Für potentielle Zuschauerinnen und Zuschauer des Sportspektakels fällt der Veranstaltungstermin günstig. Am 9. September sind zum Tag des Sports die öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg gratis, darunter auch alle Busse im Gasteinertal. Die Bergbahnen bieten an diesem Samstag außerdem ein Wanderschaukelticket um 30 Euro zum Online-Verkauf an. Für rund 30 Euro kann man so von 8 bis 16 Uhr Schlossalmbahn, Kaserebenbahn, Senderbahn, Stubnerkogelbahn und Graukogellift nutzen. Eine Partnerschaft der Veranstalter der Infinite Trails mit dem Salzburger Verkehrsverbund ermöglicht darüber hinaus eine kostenlose An- und Abreise mit Bus und Bahn für alle Starterinnen und Starter. "Fast die Hälfte unseres Starterfelds hat dieses Angebot letztes Jahr genutzt", berichtet Hamel von seinen gesammelten Erfahrungen.