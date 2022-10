Trauer um Matthias Sagmeister

Der Priester und Religionslehrer - ab 1955 als Kooperator in Saalfelden tätig - verstarb am 18. September im 93. Lebensjahr. Seine Begeisterung galt der Musik, besonders dem Chorgesang.

Im 67. Jahr seines Priestertums wurde Matthias Sagmeister in die ewige Heimat gerufen. Der Auferstehungsgottesdienst wurde am Freitag in der Stadtpfarrkirche Saalfelden gefeiert, anschließend wurde er zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Friedhof geleitet.

Matthias Sagmeister wurde am 19. Jänner 1930 in Lessach (Lungau) als sechstes von neun Kindern der Lenzenbauer-Familie geboren. Nach der Matura am Borromäum 1950 trat er in das Priesterseminar ein, studierte Philosophie und Theologie in Salzburg und wurde am 10. Juli 1955 im Dom ...