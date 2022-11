Trickdieb ergaunerte bei Juwelier Nadler 31.000 Euro teuren Ring

Der Josef muss den Pressetermin wegen Personalmangels in der Firma - verblüffenderweise kein Holzfachbetrieb - absagen. Und die Maria wird noch geschont, schließlich ist die Darstellerin Eva Schinwald vor …

Wirtschaft

Martin Edelsbrunner hat eine Bindung erfunden, die auf Skitouren vor allem beim Aufstieg für Schub sorgt. Auf der internationalen Sportmesse ISPO in München ist er in der Kategorie "Brand New Awards" nominiert.