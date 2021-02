Trotz ärztlichen Attests: Kundin ohne FFP2-Maske musste Biosupermarkt in Salzburg verlassen

Eine Salzburger Pensionistin ist verärgert: Obwohl sie von der Maskenpflicht befreit ist, durfte sie nicht im Biosupermarkt einkaufen.

Sie fühle sich diskriminiert und ausgegrenzt, sagt die Salzburgerin Margit Hofbauer nach einem Einkauf im Biosupermarkt Basic in der Alpenstraße. Die Pensionistin ist entsprechend der Bundesverordnung aus gesundheitlichen Gründen von der FFP2-Masken-Pflicht ausgenommen. Beim Einkaufen trägt sie einen Mundschutz aus Stoff, die Nase bleibt frei. Das Attest eines Facharztes hat die 68-Jährige stets dabei. "Ich leide an Klaustrophobie und gerate in Panik, wenn ich eine eng anliegende FFP2-Maske tragen muss." Sie lebe derzeit sehr zurückgezogen, benütze keine öffentlichen Verkehrsmittel und ...