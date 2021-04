Trotz juristischer Pleiten in Serie: Lizenzlose Online-Glücksspielanbieter boomen

Die Coronapandemie lässt die Gewinne der Onlinecasinos weiter steigen. Weil alle einschlägigen Betreiber, bis auf einen, laut (noch) herrschender Judikatur in Österreich illegal Glücksspiel anbieten, klagen immer mehr Spieler ihre Verluste ein. Und das mit Erfolg.

Die SN berichteten schon mehrfach vom - extremen - Fall eines einst spielsüchtigen Pinzgauers, der beim Zocken am einarmigen Banditen über Handy und PC beim Onlinecasino-Riesen Mr Green insgesamt 750.000 Euro verlor. Mit dem Argument, Mr Green betreibe in Österreich nach hier geltender Gesetzeslage verbotenes Glücksspiel, klagte der Pinzgauer über seinen Anwalt Johannes Koman das international aktive Unternehmen am Landesgericht (LG) Salzburg auf Rückzahlung seiner Verluste. Die gesamte Summe habe man aber nicht auf ein Mal eingeklagt, da die Gerichtsgebühren ...