Ultraläufer will Österreich in 100 Tagen entlang der Staatsgrenze umrunden

Der Steirer Ultraläufer Andreas Ropin will das Land entlang der Staatsgrenzen umrunden. Start ist am 1. Juni in Großgmain.

BILD: SN/SN 2706 Kilometer lang ist die Staatsgrenze von Österreich. Und die will Ropin schaffen. BILD: SN/SN Andreas Ropin hat sich eine extreme Laufstrecke vorgenommen.