Um 22 Kilo Pilze zu viel gesammelt: Zwei Italiener im Lungau erwischt

In St. Michael im Lungau vergibt die Gemeinde 20 günstige Bauplätze. Um der Landflucht zu begegnen, fließen zudem 7,5 Mill. Euro in ein Freizeitzentrum.

Wer die Bestsellerlisten des österreichischen Buchhandels durchforstet, kommt in der Kategorie "Ratgeber" an der Lungauerin Christina Bauer nicht vorbei. Im Juli waren alle ihrer bisher erschienenen vier …

Chronik

Wegen eines Batteriedefekts ist am Sonntagabend ein Gabelstapler in einer Lagerhalle in St. Andrä im Lungau in Brand geraten - ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte mit knapper Not verhindert …