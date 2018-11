Umbauarbeiten: Suiten für das Hotel Bristol entstehen

Seit Montag laufen im so genannten Hannibal-Stöckl am Makartplatz die Umbauarbeiten - unter der Leitung von Thomas Leitner von der RHZ Bau GmbH. Was in den beiden Obergeschoßen Platz finden wird, ist bereits beschlossen.

Da das Gebäude zum Fünf-Sterne-Hotel Bristol gehört, entstehen Hotelsuiten, sagt Direktor Theodor Magrutsch. Der Rest ist hingegen offen. "Es gibt mehrere Interessenten, unterschrieben ist aber noch nichts." Er könne sich sowohl ein Geschäftslokal als auch Gastronomie in den ebenerdigen Räumlichkeiten vorstellen, sagt Magrutsch. In den Umbau werden "mehrere Millionen Euro investiert". Die Bauarbeiten sollen noch bis Juni laufen.

Quelle: SN