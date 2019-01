Ein bislang unbekannter Täter ließ sich in der Nacht auf Samstag in einer großen Lagerhalle in der Stadt Salzburg einschließen. Er entwendete ein Radio und flüchtete aus der Halle. Beim Verlassen der Lagerhalle löste er den Alarm aus. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

