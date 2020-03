Unfall in Parsch: Auto durchbricht Schaufenster

Eine Pkw-Lenkerin kam mit ihrem Fahrzeug erst im Geschäftslokal zum Stehen.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagvormittag am Ignaz-Rieder-Kai im Salzburger Stadtteil Parsch. Nach einem Missgeschick beim Ein- oder Ausparken ist eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug durch das Schaufenster in den Innenraum eines Geschäftslokals eingedrungen. Laut Augenzeugenberichten wurde dabei keine Person verletzt, allerdings entstand am Fahrzeug und im Geschäftsraum ein hoher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr Salzburg führte die Aufräum- und Sicherungsarbeiten durch. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang.

Quelle: SN