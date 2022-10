Lokalbahn und Pkw kollidierten in Salzburg Lehen - zwei Verletzte

Am Montag stießen in Salzburg ein Pkw und eine Lokalbahn zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Montag fuhr ein 25-jähriger Ungar mit seinem Pkw auf der Fanny-v.-Lehnert-Straße in Richtung stadtauswärts. Mit ihm im Fahrzeug befand sich dabei eine 31-jährige Oberösterreicherin. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine Garnitur der Salzburger Lokalbahn, von Itzling kommend, in Richtung Salzburg Hauptbahnhof.

Lenker hatte Bahn nicht kommen sehen

Beim unbeschrankten Bahnübergang, auf Höhe der Fanny-v.-Lehnert-Straße, prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander, berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Der 25-jährige dürfte nach eigenen Angaben aufgrund der Sonneneinstrahlung das Rotlicht und die herannahende Lokalbahn übersehen haben. Bei der Kollision wurden die beiden Pkw-Insassen unbestimmten Grades verletzt und nach ihrer Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Alle in der Lokalbahngarnitur befindlichen Personen blieben unverletzt. Die Alkotests mit den Fahrzeuglenkern verliefen negativ.