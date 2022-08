Ersthelfer kämpften um die Verletzten - und dann kamen die Gaffer

Das Unfalldrama an der Alpenstraße. Ein Auto erfasst Passanten. Es gibt Schwerverletzte, darunter ein Kleinkind. Es gibt Rotkreuz-Leute als engagierte Ersthelfer und es gibt unverschämte Gaffer.

Am Sonntag herrscht angenehmes Wetter, es hat viele Ausflügler ins Freie gelockt. Auch Philipp und Jakob Thalhammer aus der Stadt Salzburg sind mit einem Freund unterwegs. Am frühen Abend befinden sich die beiden Zwillingsbrüder auf dem Heimweg und wie viele andere Ausflügler kehren sie beim McDonald's an der Alpenstraße ein. Auf der Terrasse neben dem kleinen Kinderspielplatz finden Philipp und Jakob Platz.

