Unirat wählt Nachfolger von Rektor Schmidinger

Der mit heute neu konstituierte Unirat hat noch heuer eine wichtige Aufgabe zu bewältigen.

Mit dem heutigen 1. März beginnt an der Uni Salzburg die Amtsperiode des neuen Unirats. In dieses Gremium, das mit einem Aufsichtsrat vergleichbar ist, wurden kürzlich neue Mitglieder entsandt: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nominierte Johannes Hörl (Grohag), Elisabeth Rech (Anwältin, Wien) sowie Jus-Professorin Brigitta Zöchling-Jud (Uni Wien). Der Senat nominierte wie bisher Helmut Schmidt (Präsident TU Kaiserslautern) und Barbara Blaha (Ex-ÖH-Bundeschefin) sowie als neuen Vertreter Jus-Professor und Verfassungsrichter Georg Lienbacher (WU Wien). Ein siebtes Ratsmitglied werden die sechs Nominierten bei ihrer ersten Sitzung wählen; erst dann ist das Gremium beschlussfähig. Hauptaufgabe des Rats wird die Vorbereitung und Durchführung der Rektorswahl sein. Denn der bisherige Amtsinhaber Heinrich Schmidinger geht mit 30. September 2019 in den Ruhestand. Zunächst wird der Senat einen Dreiervorschlag erstellen, aus dem dann der Rat den Rektor wählt. Senatsvorsitzender Rudolf Mosler ist optimistisch, eine Pannenserie wie bei der Rektorswahl am Mozarteum zu vermeiden: "Bei uns war die Rektorswahl nie ein Problem." Zunächst werde eine Findungskommission eingesetzt, der der Unirats- und der Senatsvorsitzende angehörten. Dann gebe es eine Ausschreibung sowie Kandidaten-Hearings. Mosler: "Die eigentliche Wahl wird wohl Ende Herbst, Anfang Winter 2018 sein."