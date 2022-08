Unordnung im Mitarbeiterhaus: Streit unter Arbeitskollegen eskalierte im Pinzgau

Die Beschuldigten werden auf freiem Fuß angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag kam es im Mitarbeiterhaus eines Hotels im Pinzgau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen und einem 45-jährigen Kroaten. Die beiden Männer gerieten wegen der Unordnung im Wohnhaus in Streit. Der 32-Jährige versetzte dem 45-Jährigen in weiterer Folge einen Faustschlag ins Gesicht. Dabei zog sich der Kroate eine Verletzung unterhalb des Auges zu. Einen Bruch des kleinen Fingers erlitt die 22-jährige Freundin des 32-Jährigen, als sie versuchte die beiden Streitenden auseinander zu bringen. Der 45-jährige Kroate bedrohte das Paar in weiterer Folge mit einem Metallrohr, ehe er den Vorfallsort verließ und einen Freund über den Streit informierte.

Daraufhin brachen die beiden das Zimmer des 32-jährigen Kroaten auf und stahlen neben mehreren Elektrogeräten und Parfums auch Bargeld. Die Polizisten stellten das Diebesgut später bei dem Kroaten sicher. Im Zimmer des 45-jährigen stellten die Beamten nach Aussprache des vorläufigen Waffenverbotes auch eine Schreckschusspistole mit Munition sicher. Die Beschuldigten werden auf freiem Fuß angezeigt. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.