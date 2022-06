Der nächste kräftige Regen ist im Anmarsch auf Salzburg

Wegen der schon mit Wasser gesättigten Böden sind weitere Murenabgänge möglich. Für die Salzach im Oberpinzgau ist die Abkühlung positiv.

Erstmals in diesem Jahr musste am Dienstag in Mittersill der mobile Hochwasserschutz montiert werden. Der Pegel der Salzach überschritt die Alarmstufe 1. Die Geschwindigkeit, mit der der Fluss anschwillt, lässt kaum noch Zeit für die Maßnahmen. Lag der Pegel gegen 3 Uhr noch bei 2,60 Metern, erreichte er um 8 Uhr schon den Höchststand von 4,73 Metern. Bei 5,30 Metern muss auch die Hubbrücke hinaufgefahren werden. 5,80 Meter waren der Höchststand beim Hochwasser 2021. Bürgermeister Wolfgang Viertler sagt, zum Glück ...