Unwetter im Pongau und Pinzgau mit Hagel: 400 Feuerwehrleute im Einsatz

Starke Gewitter zogen am Samstagabend über die südlichen Landesteile von Salzburg. Erneut waren die Feuerwehren gefordert.

Hauptbetroffen waren nach Informationen des Landesfeuerwehrkommandos der Pongau und Pinzgau. Demnach rückten 400 Feuerwehrleute zu 93 Einsätzen aus.

"Es war die typische Mischung aus allem, das wir aus den vergangenen Wochen kennen, Hochwasser, Muren, Sturmschäden, umgestürzte Bäume", sagte Helmut Lugstein. Die Einsätze seien am Samstag um 17.15 Uhr losgegangen und hätten über die ganze Nacht gedauert und gingen nun mit den Aufräumarbeiten weiter.

"In St. Veit beispielsweise ist die Feuerwehr aktiv, um die Schäden aus der Nacht zu beseitigen." Weitere Hotspots waren Lugsteins Angaben nach im Pongau St. Johann und Schwarzach sowie im Pinzgau Neukirchen am Großvenediger, Maishofen, Zell am See und Taxenbach.

Im Pinzgau hagelte es, Schäden wurden ersten Informationen nach aus Saalbach-Hinterglemm, Mittersill und Wald gemeldet. Die Unterflurtrasse der B 311 musste in Maishofen-Kirchham gesperrt werden.