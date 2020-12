Unwetterwarnung für den Süden Salzburgs erhöht

Die Gefahrenstufe wurde von "Orange" auf "Rot" hinaufgesetzt. Die Lawinengefahr steigt erheblich. Überflutungen sind möglich. Die ÖBB stellen den Zugverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau ein.

Die Meteorologen und der Katastrophenschutz des Landes haben die Wetterwarnung am Freitag noch einmal hinaufgestuft. Vor allem im Süden Salzburgs werden am gesamten Wochenende viel Schnee und Regen erwartet. Die Lawinengefahr steigt erheblich, es stürmt, Überflutungen sind möglich, und der gefrorene Boden kann kaum etwas aufnehmen.

Die rote Warnung gilt dabei für die Tauerntäler von Krimml über das Stubachtal bis ins Gasteiner- und Großarltal sowie bis nach Muhr. Oberhalb von 1.500 Meter Seehöhe werden ein bis zwei Meter Neuschnee erwartet, der durch den stürmischen Südwind (90 km/h) stark verfrachtet wird, die Lawinengefahr steigt also erheblich. In etwas tieferen Lagen wird es nass schneien, die Schneelast wird daher hoch.

Orange und gelbe Warnung für den Pinzgau und Pongau

Im Salzachtal wird es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) anhaltend und viel regnen, aus den Tauerntälern fließt viel Wasser in die Salzach.

Unwetterwarnung: ÖBB sperren die Tauernbahnstrecke

Die Tauernbahnstrecke wird am Freitag zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau gesperrt. Die Sperre tritt um 17 Uhr in Kraft und dauert voraussichtlich bis Montag, 7.12., um 24 Uhr. Für Reisende von und nach Kärnten wird zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau ein Schienenersatzverkehr über die Autobahn mit Bussen eingerichtet. Für Fahrgäste aus und in das Gasteinertal wird ebenfalls ab Bischofshofen ein regionaler Schienenersatzverkehr eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet raten die ÖBB ab.

Verhaltensregeln für die Bevölkerung

Autofahrten vermeiden. Wenn sie unvermeidbar sind, dann bitte genügend Treibstoff, warme Kleidung und Getränke mitnehmen

Vorsicht vor Dachlawinen und Schneedruck

* Alleen, Parks und den Wald meiden

* Alleen, Parks und den Wald meiden Es sind Straßensperren möglich, daher bitte die Verkehrsinformation beachten

Den Lawinenlagebericht im Auge behalten

Vorkehrungen für einen möglichen Stromausfall treffen

Anweisungen der Behörden beachten und Warnungen ernst nehmen

