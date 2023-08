Urlauberreiseverkehr: Stau lässt langsam nach

Aufgrund des starken Reiseverkehrs und der massiven Regenfälle vor allem im Süden Österreichs kam es am Samstag auf Salzburgs Straßen zu erheblichen Staus und langen Wartezeiten.

Die Verkehrssituation auf der Tauernautobahn A10 Richtung Villach scheint sich nach und nach zu beruhigen. Derzeit benötigt man zwischen dem bayerischen Neukirchen (A8) und Golling noch 30 Minuten länger wegen Überlastung.

Richtung Salzburg benötigen Urlaubsheimkehrer auf der A10 zwischen dem Knoten Pongau und dem Helbersbergtunnel, vor dem eine Blockabfertigung eingerichtet wurde, derzeit 15 Minuten länger.

Dass die Kontrollen der Abfahrtssperren "nur so halb funktionieren", berichteten Verkehrsteilnehmer, die am Samstagvormittag auf der B159 Salzachtal Bundesstraße von Hallein Richtung Kuchl unterwegs waren und im Stau standen. Außerdem sei die Tennengauer Bezirkshauptstadt wie an den Reisesamstagen zuvor zugestaut gewesen.