Vater bedrohte Sohn mit dem Messer

Am Samstagabend kam es im Pinzgau zu einem Familienstreit. Die Polizei musste einschreiten.

Am Samstagabend bedrohte ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger seinen 31-jährigen Sohn in Bruck an der Großglocknerstraße mit dem Umbringen. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung war es zu einer Rangelei zwischen den beiden gekommen, danach hatte der Vater zum Messer gegriffen. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Vater wurde festgenommen und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Alkoholtest ergab 0,71 mg/l.

