Verändern Lebensereignisse die Sprache? Salzburger Forscher hoffen auf rege Teilnahme an Online-Umfrage

Mit der Studie "Mein Leben, meine Sprache" gehen zwei Wissenschaftler der Uni Salzburg einer spannenden Frage nach. Jetzt ist die Bevölkerung in ganz Österreich gefragt.

Eine Forschungslücke möchten zwei Sprachwissenschaftler der Universität Salzburg mit ihrer aktuellen Studie zur Sprach- und Dialektforschung schließen. "Uns interessiert wie markante Einschnitte in der Lebensbiografie den Gebrauch von Standardsprache und Dialekt in Österreich beeinflussen", erklärt Mason A. Wirtz und listet einige Ereignisse auf: Schulabschluss, Beginn und Abschluss eines Studiums oder einer Ausbildung, erster Eintritt ins Berufsleben, Wechsel der Arbeitsstelle, Arbeitslosigkeit, Umzug, die Geburt eines Kindes, Großeltern werden, Pensionsantritt oder eine neue Liebesbeziehung,

"Diese Ereignisse könnten je nach individuellem Lebensverlauf Auslöser für radikale Änderungen des Sprachgebrauchs sein", betont Simon Pickl. Die beiden Wissenschaftler, die im Unipark Nonntal arbeiten, betreten mit ihrer Forschung Neuland. Wie sich der Sprachgebrauch über die Lebenszeit verändert, sei bisher vor allem in Bezug auf das Alter untersucht worden. Das Duo nähert sich dem Thema erstmals mit Blick auf Lebensereignisse und die Art und Weise wie die Menschen darauf mit ihrer Sprache reagieren. Zugleich erheben sie wie einschneidend die Lebensereignisse empfunden wurden. "Weil dazu bisher auch international kaum geforscht wurde, wäre Österreich das erste Testgebiet", betont Pickl. Besonders spannend ist für die beiden die Frage, welche Lebensereignisse den Sprachgebrauch am stärksten beeinflussen und ob sich Lebensereignisse eher auf den Sprachgebrauch an sich auswirken oder eher auf die Einstellung zu unterschiedlichen Sprachformen wie Dialekt oder Standardsprache.

Daten sammeln die Forscher in ganz Österreich mit Hilfe eines Fragebogens, der anonym und ohne großen Aufwand online am Computer oder am Handy ausgefüllt werden kann. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, möchten Wirtz und Pickl ein breites Publikum erreichen. Sie wünschen sich bis zum Frühjahr 1000 bis 2000 Rückmeldungen. "Wir hoffen auf rege Teilnahme und freuen uns über jeden ausgefüllten Fragebogen", sagt Wirtz. Jede und jeder kann ab 18 Jahren mitmachen. Besonders hilfreich seien Menschen mit Lebenserfahrung. "Deshalb hoffen wir, dass auch viele Leute mitmachen, die älter als 30 Jahre sind."

Bisher haben 180 Personen teilgenommen, die ersten stammen aus dem universitären Umfeld. Pickl erachtet das Ausfüllen des Fragebogens auch als interessant für die Teilnehmenden selbst. "Man wird sich bewusst was die Entwicklung der eigenen Sprache geprägt hat."

Wie stark sich Lebensereignisse auf die Sprache auswirken haben die Sprachwissenschaftler am eigenen Leib erfahren. Mason A. Wirtz ist in den USA geboren und aufgewachsen. Als 18-Jähriger übersiedelte er für ein halbes Jahr nach Berlin und dann nach Salzburg. Hier hat der 26-Jährige heuer promoviert. "Für mich war ein ausschlaggebendes Ereignis, dass ich zu Beginn des Studiums Dialekt gelernt habe." Er habe gemerkt, dass es mit der Standardsprache teilweise schwieriger sei, Kontakte zu knüpfen. "Wenn man Dialekt als gemeinsame Sprache hat, geht das leichter, man findet Zugang in unterschiedliche Kreise und wirkt sympathischer." Das sei für ihn ein großer Anreiz gewesen, Dialekt zu lernen. Der 41-jährige Simon Pickl ist in Nordbayern aufgewachsen und übersiedelte zum Studieren nach Augsburg und somit in ein anderes Dialektgebiet. Dadurch habe ich viele meiner Dialektmerkmale im Alltag weitgehend abgelegt." Der nächste Einschnitt war 2012 der Umzug nach Salzburg. "Die österreichischen Dialekte waren für mich Neuland und ich konnte sie anfangs nicht gut auseinanderhalten, aber mittlerweile höre ich die Unterschiede ganz gut heraus."