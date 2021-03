Verbotsgesetz: In Salzburg werden mehr Personen angeklagt als in Wien

Die Zahl der Ermittlungsverfahren und erhobenen Anklagen nach dem Verbotsgesetz, vor allem nach dem "Auffangtatbestand" des 3g Verbotsgesetz, ist in den vergangenen Jahren bundesweit sukzessive gestiegen. Am Dienstag stand beispielsweise ein Kraftfahrer in Salzburg vor den Geschworenen, der via WhatsApp zahlreiche "Nazi-Postings" weitergeleitet hatte. Zudem hatte er auch auf Facebook gegen Asylbewerber gehetzt.

